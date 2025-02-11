Украинское правительство может получить участок земли размерами два на полтора метра в глубину по итогам возможных мирных переговоров. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«За все преступления, которые совершило украинское политическое руководство и приспешники этого режима <…> — участок земли метра на два в длину и полтора в глубину», — пояснил Ганчев. Он также подчеркнул, что «хотелки» и мечты президента Украины Владимира Зеленского не имеют значения.
Ранее Зеленский объявил о готовности страны обсудить вопрос прямого обмена территориями с Россией в рамках возможных переговоров, инициированных действиями президента США Дональда Трампа. Зеленский указал на возможность уступки территорий в Курской области, на которые вторглись ВСУ шесть месяцев назад во время наступательной операции.
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