Какие праздники отмечают 16 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Воскресенье, 16 февраля 2025 года — день, наполненный множеством праздников и памятных событий. Православные христиане чтут память двух великих святых, в народном календаре отмечаются Починки, а свои профессиональные праздники справляют российские военные моряки-разведчики и архивисты Минэнерго. Кроме того, во всем мире празднуют День защиты морских млекопитающих. Подробнее об истории, традициях этих праздников, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Православный праздник 16 февраля 2025
День памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
Главное церковное событие дня — память праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Они удостоились чести первыми встретить младенца Иисуса в Иерусалимском храме на 40-й день после его рождения.
Старец Симеон, прожив более 300 лет, узнал в Иисусе обещанного Мессию и произнес знаменитую молитву «Ныне отпускаешь», ставшую неотъемлемой частью православного богослужения. Пророчица Анна, много лет жившая при храме, также признала в младенце Спасителя и прославила его перед всеми ожидавшими избавления.
В этот день Православная церковь также чтит память святителя Николая Японского, выдающегося миссионера, основавшего Православную церковь в Японии в конце XIX века и переведшего на японский язык Священное Писание и богослужебные тексты.
На Руси праздник Симеона и Анны считался днем, когда родители приносили в храм новорожденных детей, чтобы помолиться об их здоровье под покровительством этих святых.
Народный праздник 16 февраля 2025
Починки
В народном календаре 16 февраля носит название Починки. Этот праздник знаменует начало подготовки к весенним полевым работам и посвящен ремонту сельскохозяйственного инвентаря и упряжи.
Название «Починки» происходит от слова «починать», то есть начинать что-либо делать. Согласно народной поговорке, «готовь сани летом, а телегу зимой», крестьяне с утра пораньше отправлялись в сараи и принимались за починку орудий труда.
Работа шла весь день: мужчины ремонтировали телеги, сохи, бороны, сбрую, а женщины готовили обрядовое блюдо — саламату (густую кашу из гречневой или пшенной муки на воде с конопляным маслом). Часть саламаты скармливали домашней скотине, чтобы уберечь ее от болезней.
По погоде на Починки предсказывали характер предстоящего лета: снег хлопьями сулил дожди, иней на деревьях — холодную весну, а туман предвещал хороший урожай льна и конопли.
Что можно и что нельзя делать 16 февраля 2025
В этот день было принято приводить в порядок не только сельхозинвентарь, но и себя. Люди мылись в бане, стриглись, брились, надевали чистую одежду. Считалось, что чистота тела и души поможет привлечь удачу в предстоящем сельскохозяйственном сезоне.
На Починки строго запрещалось ругаться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем. Нарушение этих запретов, по народным поверьям, могло привести к неурожаю, падежу скота и другим бедам. Зато приветствовались добрые дела, взаимопомощь, примирение с недругами.
Российские праздники 16 февраля 2025
День разведки Военно-Морского Флота РФ
День разведки ВМФ России — профессиональный праздник военнослужащих разведки Военно-морского флота, установленный в 1998 году в честь годовщины создания в 1938 году Разведывательного отдела ВМФ, централизовавшего вопросы морской разведки.
Разведка ВМФ — одна из старейших разведывательных служб России, обеспечивающая безопасность страны с морских и океанских направлений. Ее специалисты добывают ценные сведения о вероятном противнике, следят за обстановкой в Мировом океане, участвуют в дальних походах и учениях флота.
Морские разведчики действуют на передовых рубежах, выполняя сложные и ответственные задачи. Они должны в совершенстве владеть оружием и техникой, уметь действовать в любых условиях — на суше, на море, под водой. От их профессионализма, мужества и самоотверженности во многом зависит боеготовность и безопасность страны.
День архива Министерства энергетики России
День архива Минэнерго России — профессиональный праздник сотрудников архива Министерства энергетики РФ, хранящего бесценные документы по истории отечественной энергетики с 1939 года.
Архив был создан 16 февраля 1939 года как подразделение Народного комиссариата электростанций и электропромышленности СССР. Сегодня в его фондах сосредоточено более 40 тысяч дел, отражающих развитие энергетического комплекса страны на протяжении почти века.
Архивные документы рассказывают об освоении угольных и нефтяных месторождений, строительстве первых электростанций и линий электропередач, внедрении новых технологий в энергетике. Они содержат ценнейшую информацию о выдающихся ученых, инженерах, организаторах производства, стоявших у истоков советской и российской энергетики.
Сотрудники архива Минэнерго не только бережно хранят и систематизируют документальное наследие отрасли, но и активно вводят его в научный оборот. Они готовят публикации и выставки архивных материалов, помогают исследователям и всем интересующимся историей энергетики.
Международный праздник 16 февраля 2025
Всемирный день китов
Всемирный день китов (World Whale Day) — международный праздник защиты морских млекопитающих. По традиции его отмечают в третье воскресенье февраля.
Учрежденный в 1986 году после введения Международной китобойной комиссией (IWC) моратория на коммерческую добычу китов, этот день призван привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения этих удивительных животных и их среды обитания.
Киты, дельфины и другие морские млекопитающие страдают от загрязнения океана, рыболовных сетей, столкновений с судами, подводных шумов. Их популяции находятся под угрозой исчезновения, что может привести к необратимым последствиям для всей морской экосистемы.
Всемирный день китов отмечается проведением научных конференций, выставок, просветительских акций, праздничных мероприятий. Экологи, ученые, активисты и все неравнодушные люди объединяют усилия, чтобы защитить морских гигантов и сохранить их для будущих поколений.
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