«Витаминно-минеральная бомба»: диетолог рассказала, как выбрать полезную пастилу

Вкус пастилы многие помнят с самого детства. Это лакомство вот уже сотни лет готовят в России. Но далеко не вся пастила полезна для здоровья. О том, как правильно выбрать пастилу и сколько можно ее есть — в материале URA.RU.
Как делают пастилу
Пастила — традиционная русская сладость. Известно, что ее готовили еще в XIV веке. Впервые пастила упоминается в «Домострое», где указывается, что это «лакомство из ягодного сока».
Готовили ее раньше просто: на горячую печь выкладывали пюре яблок, а также мякоти таких ягод, как рябина, малина, клюква и облепиха. Массу выравнивали и высушивали фруктовыми пластинами. Иногда в пастилу добавляли мед, а с XIX века начали использовать сахар. Также, начиная с XV века, в пастилу стали добавлять яичный белок. Благодаря этому ингредиенту сладость получилась белого цвета и нежной текстуры.
В чем польза пастилы
Диетолог, гастроэнтеролог I категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, что некоторые виды пастилы могут позитивно влиять на здоровье. Первый и самый полезный вариант: та самая традиционная пастила, которую выпекали на Руси в печах.
«В ней есть фрукты, ягоды, витамины, клетчатка. С одной стороны, это источник сладкого вкуса, а с другой — получается витаминно-минеральная „бомба“, которая особенно полезна в зимнее время, кода свежих ягод почти нет», — отметила Нурия Дианова. «Но имеется ввиду вариант, в который не добавляется ни сахар, ни мед».
По словам диетолога, такой натуральный десерт очень полезен для микробиоты, содержит полезную клетчатку и отлично сказывается на иммунитете. Но для того, чтобы пастила действительно была полезной, нужно внимательно смотреть на ее состав.
«На промышленном производстве производители могут добавлять, например, яблочное пюре, чтобы удешевить стоимость. Но это неплохо — главное, чтобы основной вкус, который заявлен на пачке, соответствовал первому ингредиенту в составе», — подчеркнула Нурия Дианова. «Потому что бывает, что производитель делает пастилу из яблочного пюре и фруктового сока, а затем добавляет ароматизаторы, чтобы получить яркий вкус вишни. Я считаю, что это менее полезный вариант пастилы».
Полезная ли пастила с белком
Диетолог также рассказала о белевской пастиле — сладости с добавлением белка. По словам Нурии Диановой, такую пастилу также можно назвать полезным десертом. «В первую очередь за счет того, что в ней есть яблочное пюре как основа, а также появляется белок», — отметила диетолог. «Главное, чтобы в ней не был добавленный сахар».
Можно ли есть пастилу худеющим
По словам Нурии Диановой, пастила как только из ягод, так и с добавлением белка, отлично подойдет для худеющих людей, а также больных диабетом. Но главное не перебарщивать и есть сладость в умеренном количестве.
«Желательно покупать пастилу и резать ее на кусочки. И есть сладость после еды с чаем. Можно совершенно спокойно есть от 15 до 20 грамм в день — почему нет? Это будет не только сладость, но также пастила будет питать наш организм витаминами, полезными элементами. А белевская пастила даст еще и немного белка», — отметила Нурия Дианова.
Какая пастила вредная
Несмотря на пользу пастилы, большинство производств сегодня делают не полезную, а скорее вредную сладость, считает Нурия Дианова. «Промышленная пастила, в большинстве своем, далека от полезной и представляет фактически тот же сахар, но в другом обличье. У нее основной ингредиент это сахар, а фруктов там минимальное количество», — рассказала диетолог.
По словам эксперта, в такой пастиле количество калорий чуть меньше, чем в обычном сахаре: примерно 320 килокалорий на 100 грамм. Диетолог подчеркнула, что такая пастила скорее нанесет вред здоровью, не поможет скинуть лишний вес и противопоказана людям с сахарным диабетом.
Как сделать пастилу дома
Чтобы быть уверенным в качестве пастилы, можно приготовить ее дома. Для этого понадобится взять 500 грамм яблок и 100 миллилитров воды. Для начала яблоки нужно промыть и очистить от кожуры и семян. Затем нарезать фрукты на небольшие кусочки и отправить их в кастрюлю.
Затем фрукты необходимо залить водой и начать варить на медленном огне. Когда яблоки дойдут до кипения, их нужно варить до полной мягкости, а затем взбить фрукты блендером до однородности.
В этот момент можно добавить в пастилу специи. Подойдет ваниль, корица или мускатный орех. Также можно добавить сахар, но в таком случае пастила будет менее полезной.
После этого остается лишь уварить яблочную массу на небольшом огне, застелить противень бумагой для выпекания и выложить пастилу толщиной примерно 0,5 сантиметров. В духовке пастилу нужно сушить при температуре 100 градусов примерно четыре часа. Дверцу духовки можно слегка приоткрыть во время сушки. Правильно высушенная пастила не липнуть к рукам, а хранить ее можно, свернув в рулет.
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