В Московском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил журнальный столик с балкона своей квартиры. Столик упал на полицейский автомобиль, пробив лобовое стекло. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«Обвиняемый ночью 8 января 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 17 по улице Черниговской, действуя из хулиганских побуждений, скинул с балкона 8 этажа журнальный столик на полицейскую машину», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Ущерб от действий мужчины оценивается в более чем 45 тысяч рублей. В результате прокуратура Московского района утвердила обвинение, касающееся хулиганства.
Как пояснил сам обвиняемый, причиной для вызова полиции стали жалобы соседей на громкую музыку, которую он вместе с друзьями слушал в ту ночь. Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы уладить конфликт, однако мужчина решил не открывать дверь, надеясь, что правоохранители уйдут. В качестве знака протеста он выбросил столик с балкона. Теперь уголовное дело направлено в Московский районный суд, где будет рассмотрено по существу.
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