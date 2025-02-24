Евросоюз отнесся с недоверием к российскому газу

Евросоюз ввел запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. Об этом говорится на сайте международного объединения.
«Запрещено импортировать российский сжиженный природный газ через СПГ-терминалы объединения, которые не подключены к газораспределительной системе», — говорится в сообщении. При этом возможно отступление от запрета в случае, когда СПГ приобретается, импортируется или передается с терминала, расположенного в другом государстве — участнике ЕС, которое подключено к газораспределительной системе объединения. Цель данного положения — обеспечить эти государства необходимыми энергетическими ресурсами.
По данным Евростата, в декабре 2024 года Россия стала главным поставщиком газа в Евросоюз, занимая 25,2% всех закупок, что является максимальным показателем с марта 2022 года, передает RT. При этом многие эксперты полагают, что после отказа от российского СПГ, цены в Европе на этот вид топливо могут существенно вырасти. Это, в свою очередь, может привести к финансовым потерям до трех миллиардов евро.
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