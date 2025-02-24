Ходули, ящики и слезы: кто покинул шоу «Выжить в Самарканде» в 6 выпуске

На ТНТ 23 февраля вышел шестой выпуск реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Звездная и народная команды объединились раньше срока, участники столкнулись со сложными испытаниями на ходулях и тяжелых ящиках, один из них покинул проект. Подробности шестой недели — в материале URA.RU.
Неожиданное слияние команд
На шестой неделе реалити-шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» произошло событие, которое застало участников врасплох: звездная и народная команды объединились. Обычно такой поворот сюжета случался на более поздних этапах, но в этот раз все изменилось. Участники, которых на тот момент оставалось 13, даже не подозревали, что их ждет слияние.
Когда народную команду доставили на виллу, где уже находились звезды, некоторые начали догадываться о предстоящем объединении. Ведущие проекта — Павел Воля и Ляйсан Утяшева — подтвердили их предположения, но новость вызвала, скорее, недовольство, чем энтузиазм. Алексей Щербаков, например, не скрывал своего разочарования: «Теперь мы одна большая команда, но, похоже, не слишком дружная. Я готов следовать правилам, хотя знакомиться с новыми людьми и общаться — не мое». Звездные участники предполагали, что их вместе с народной командой отправят в горный лагерь, но вместо этого всех ждало испытание на набережной.
Первое задание: башни и загадочные статуэтки
На месте участников встретили тумбы с деталями для сборки и фигурками животных, символизирующих Узбекистан. Задача была непростой: из предоставленных элементов нужно было собрать двухъярусную башню с пятью колоннами одинаковой длины на каждом уровне. Сложность заключалась в том, что детали для колонн различались по размеру, что требовало максимальной концентрации и точности.
После завершения сборки каждому участнику предстояло выбрать одну из статуэток животных. Большинство фигурок были парными, но одна оставалась одиночной. Ведущие не раскрыли заранее их значение, сохранив интригу. Первой справилась Ольга Серябкина, за ней — Ангелина Татарченкова и Любовь Оленина. Мужчины начали перенимать их стратегию. Последними задание выполнили Остап Солдатов и Сергей Завгороднев.
Позже стало ясно, что парные статуэтки определяли пары для следующего большого испытания. А вот одиночная фигурка снежного барса, которую выбрал Алексей Щербаков, оказалась символом иммунитета. Юморист получил возможность наблюдать за дальнейшими событиями со стороны, избежав участия в испытании.
Основное испытание: ходули, тяжелые ящики и борьба с трудностями
После распределения по парам началось главное испытание. По правилам, проигравшая пара автоматически отправлялась на малые испытания. Задание выглядело так: участники из пар двигались навстречу друг другу и встречались на платформе в центре площадки. Один игрок передвигался на ходулях, второй тянул тяжелый ящик, наполненный камнями. Испытание считалось выполненным, когда игрок на ходулях успешно сходил на платформу (при касании земли приходилось начинать заново), а второй участник касался ящиком платформы.
Пары сформировались следующим образом (первый — на ходулях, второй — с ящиком):
- Ольга Серябкина — Вячеслав Чепурченко;
- Артем Калайджян — Ангелина Татарченкова;
- Любовь Оленина — Евгений Давлетшин;
- Остап Солдатов — Сергей Завгороднев;
- Павел Мамаев — Торнике Квитатиани;
- Андрей Зубенко — администратор канала.
Передвижение с ящиком было относительно понятным, а вот ходули стали настоящим испытанием — никто из участников не знал, как правильно ими управлять. Андрей Зубенко первым добрался до платформы, но его напарник Александр Арзанов сильно отстал, из-за чего они финишировали вторыми. Первое место заняли Павел Мамаев и Торнике Квитатиани, третьими стали Остап Солдатов и Сергей Завгороднев.
Остальные пары столкнулись с трудностями на ходулях. С наступлением темноты испытание затянулось, и ведущие решили подвести итоги, ориентируясь на результаты с ящиками. Худшими оказались Ольга Серябкина и Вячеслав Чепурченко. Актер, известный по сериалу «Жуки», прокомментировал поражение: «Мне обидно, что из-за меня мы оказались последними. Но и Оля не справилась, так что мы оба виноваты».
Малые испытания: мастерство Серябкиной и прощание с Чепурченко
Серябкина и Чепурченко сразились в двух играх. Первая — «Самаркандские мотивы»: нужно было найти отличие на одной из четырех картинок (игра до трех побед). Ольга продемонстрировала исключительную внимательность, быстро проходя раунд за раундом, и одержала победу. Вторая игра — «Драгоценные кошки» — проверяла ловкость. Участники по очереди ставили фигурки кошек друг на друга, не касаясь игрового поля. Удача вновь отвернулась от Чепурченко: во второй игре показалось, что он намеренно допустил ошибку, начав вешать фигурки вместо того, чтобы ставить их.
В итоге Ольга Серябкина победила в обеих играх, и Вячеслав Чепурченко покинул проект. Перед отъездом актер поделился эмоциями: «Мои удивительные каникулы подошли к концу. Последние дни здесь вдохновили меня. Сейчас я сяду в самолет, на лице будет теплая улыбка с ноткой грусти, но я счастлив». Напомним, в прошлом выпуске Чепурченко уже был на малых испытаниях и тогда одержал победу над Александрой Сухоруковой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.