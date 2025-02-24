Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО Russian Democratic Society

Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных организаций сербскую неправительственную организацию (НПО) Russian Democratic Society. По данным ведомства, ее участники вербуют граждан России, покинувших страну.
«Цель — формирование на территории республики массового протестного движения против России. С момента создания организацией в Сербии проведено свыше 20 публичных антироссийских акций», — говорится на сайте ведомства. Там же сказано, что участники мероприятий, попавших под влияние сербской НПО, «выступают против проведения специальной военной операции», а также распространяют информацию о якобы принудительном переселении украинских детей.
Основанная в 2022 году в Сербии организация была создана гражданином Нидерландов и российским эмигрантом, который находится в розыске. Согласно информации ведомства, они занимаются вербовкой граждан России с оппозиционными взглядами, покинувших страну. Как утверждает Генеральная прокуратура, целью этой организации является формирование в Сербии массового протестного движения против Российской Федерации. С момента своего создания Russian Democratic Society организовала в стране более 20 публичных акций антироссийской направленности.
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