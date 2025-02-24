Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО Russian Democratic Society

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В прокуратуре отметили, что «участники акций» выступают против проведения СВО
В прокуратуре отметили, что «участники акций» выступают против проведения СВО Фото:

Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных организаций сербскую неправительственную организацию (НПО) Russian Democratic Society. По данным ведомства, ее участники вербуют граждан России, покинувших страну. 

«Цель — формирование на территории республики массового протестного движения против России. С момента создания организацией в Сербии проведено свыше 20 публичных антироссийских акций», — говорится на сайте ведомства. Там же сказано, что участники мероприятий, попавших под влияние сербской НПО, «выступают против проведения специальной военной операции», а также распространяют информацию о якобы принудительном переселении украинских детей.

Основанная в 2022 году в Сербии организация была создана гражданином Нидерландов и российским эмигрантом, который находится в розыске. Согласно информации ведомства, они занимаются вербовкой граждан России с оппозиционными взглядами, покинувших страну. Как утверждает Генеральная прокуратура, целью этой организации является формирование в Сербии массового протестного движения против Российской Федерации. С момента своего создания Russian Democratic Society организовала в стране более 20 публичных акций антироссийской направленности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных организаций сербскую неправительственную организацию (НПО) Russian Democratic Society. По данным ведомства, ее участники вербуют граждан России, покинувших страну.  «Цель — формирование на территории республики массового протестного движения против России. С момента создания организацией в Сербии проведено свыше 20 публичных антироссийских акций», — говорится на сайте ведомства. Там же сказано, что участники мероприятий, попавших под влияние сербской НПО, «выступают против проведения специальной военной операции», а также распространяют информацию о якобы принудительном переселении украинских детей. Основанная в 2022 году в Сербии организация была создана гражданином Нидерландов и российским эмигрантом, который находится в розыске. Согласно информации ведомства, они занимаются вербовкой граждан России с оппозиционными взглядами, покинувших страну. Как утверждает Генеральная прокуратура, целью этой организации является формирование в Сербии массового протестного движения против Российской Федерации. С момента своего создания Russian Democratic Society организовала в стране более 20 публичных акций антироссийской направленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...