В Сочи сошла лавина, двое туристов в опасности

В Сочи в районе южного склона Аибги расположенного за пределами официально обустроенных треков курорта «Роза Хутор», произошел сход лавины. Об этом сообщает МЧС РФ.
«На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта „Роза Хутор“, сошла снежная масса», — заявило министерство в своем telegram-канале. Там уточнили. что двое туристов оказались вблизи опасного участка и не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта. К ним направлены спасательные группы МЧС России, сотрудники горнолыжного курорта и бригада службы «Кубань-СПАС».
Ранее в Тляратинском районе Дагестана сошла лавина, объем которой составил 1,4 тысячи кубических метров. Лавина сошла на дорогу, однако обошлось без жертв и пострадавших, передает телеканал «360.ru».
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