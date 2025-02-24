Самолет из Петербурга не может совершить посадку в Сочи из-за снега

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Застрявший самолет семь раз облетал зону ожидания
Застрявший самолет семь раз облетал зону ожидания Фото:

Самолет, вылетевший утром из Санкт-Петербурга, столкнулся с трудностями при попытке приземления в аэропорту Сочи. Планируемое время прибытия было нарушено из-за неожиданного снегопада, охватившего курортный город. Об этом пишет «78».

«Борт вылетел из Северной столицы в 9:39, плановое время прибытия — 13:40, однако лайнер до сих пор не приземлился», — пишет telegram-канал «78». По данным отслеживающего сервиса Flightradar24, застрявший самолет уже семь раз облетал зону ожидания, пытаясь найти возможность для безопасной посадки. Вместе с ним в воздухе оказались и другие рейсы, ожидающие разрешения на приземление.

Пресс-служба аэропорта Сочи заблаговременно информировала о возможных проблемах с погодой, предупредив о снегопаде и ветре, достигающем скорости до 18 м/с. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией от авиакомпаний и аэропорта Сочи.

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Самолет, вылетевший утром из Санкт-Петербурга, столкнулся с трудностями при попытке приземления в аэропорту Сочи. Планируемое время прибытия было нарушено из-за неожиданного снегопада, охватившего курортный город. Об этом пишет «78». «Борт вылетел из Северной столицы в 9:39, плановое время прибытия — 13:40, однако лайнер до сих пор не приземлился», — пишет telegram-канал «78». По данным отслеживающего сервиса Flightradar24, застрявший самолет уже семь раз облетал зону ожидания, пытаясь найти возможность для безопасной посадки. Вместе с ним в воздухе оказались и другие рейсы, ожидающие разрешения на приземление. Пресс-служба аэропорта Сочи заблаговременно информировала о возможных проблемах с погодой, предупредив о снегопаде и ветре, достигающем скорости до 18 м/с. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией от авиакомпаний и аэропорта Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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