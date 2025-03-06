Путин не смог сдержать эмоций, говоря о подвигах бойцов РФ. Видео

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Настоящие подвиги характерны только для российского народа, заявил Путин
Настоящие подвиги характерны только для российского народа, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время встречи с представителями фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на рассказ матери погибшего военного о подвиге ее сына. Глава государства заявил, что ему тяжело комментировать такие истории.

«Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить», — заявил Путин в эфире «России 24». Женщина рассказала, как ее сын, выполняя задачи в составе специального отряда, рискнул жизнью, чтобы выполнить приказ и помочь товарищам, несмотря на осознание неизбежности своей гибели. Путин подчеркнул, что такой подвиг возможен только в России и характерен для ее народа.

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Во время встречи с представителями фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на рассказ матери погибшего военного о подвиге ее сына. Глава государства заявил, что ему тяжело комментировать такие истории. «Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить», — заявил Путин в эфире «России 24». Женщина рассказала, как ее сын, выполняя задачи в составе специального отряда, рискнул жизнью, чтобы выполнить приказ и помочь товарищам, несмотря на осознание неизбежности своей гибели. Путин подчеркнул, что такой подвиг возможен только в России и характерен для ее народа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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