Западные пользователи резко отреагировали на атаку дронов ВСУ на Московскую область, самую масштабную за 2025 год. Так, часть из них назвала воздушное нападение терроризмом, а Украину — зачинщиком конфликта. Свое мнение пользователи оставляют в комментариях под материалом британского СМИ.
Также на атаку украинских БПЛА отреагировали и журналисты и медиа Запада. По их словам, не случайно совпадение произошедшей атаки и близящихся переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Также они намекают на то, что такое нападение не могло быть совершено без помощи США. Подробнее о реакции Запада на удары БПЛА Украины — в материале URA.RU.
Пользователи
Атака дронов ВСУ на Москву — это терроризм, спонсируемый государством. Об этом заявил пользователь с никнеймом «Экономическая реальность» из города Лондон, Великобритания. Он оставил комментарий под материалом издания Daily Mail.
Эта атака продемонстрировала то, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет мира, сообщил «ГримсбиИнжинер» из города Гримсби, Великобритания. «Зеленский действительно „хочет мира“, — иронично вторил ему комментатор „Юстсофия“ из графства Эссекс в Великобритании. Пользователь „Сюзан Ридсдм“ из графства Йоркшир в Великобритании добавил, что Зеленский — диктатор. „Он — маленький человечек и дерзкий бесенок“, — подчеркнул пользователь bhappy из города Манчестер, Великобритания.
Киев начал конфликт и продолжает его, заявил комментатор под псевдонимом VaxLover из республики Вануату. По его словам, Киев выступает против миротворческой политики президента США Дональда Трампа. Пользователь с именем Michael Villa назвал большой эскалацией то, что Украина напрямую атаковала Москву.
"По крайней мере, Россия атакует военные объекты и наносит сопутствующий ущерб. А украинская диктатура намеренно атакует гражданское население", — написал комментатор с именем "Barracuda008" из Лондона.
Украину нужно укротить или сровнять с землей ради всеобщего блага. Такое мнение выразил пользователь «Логанс.Бер» из города Ливерпуль, Великобритания. Пользователь с никнеймом Jaxsisback из Лондона заявил, что британские граждане заплатили за эти дроны, и это делает их ответственными за атаки и смерти мирных жителей. «А [премьеру Великобритании Киру] Стармеру всё равно, к чему это приведёт нас и наших сыновей», — заключил Jaxsisback.
СМИ
Журналист Чей Боуз
Самая крупная атака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье была совершена конкретно против мирного населения. Она была бы невозможна без глобальной системы спутниковой связи Starlink, которая принадлежит предпринимателю и владельцу компании SpaceX Илону Маску. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, намекнув, что ограничение военной помощи Киеву со стороны США на практике означает совсем не то, что в теории.
"Атака беспилотников на Москву диктатуры Зеленского. Возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без Starlink? Реальность того, с чем сталкиваются США, снова обнажилась", — написал Чей Боуз в соцсети X.
Он подчеркнул, что этот конфликт был начат Киевом. И был он начат именно с террора против мирного населения. И также он и продолжается, заключил Боуз.
Bloomberg
Самая масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье произошла во время подготовки представителей Украины и США к переговорам в Саудовской Аравии. Основной темой предстоящих обсуждений должен был быть поиск путей разрешения конфликта.
В издании уточнили, что перед началом переговоров глава Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о прекращении авиаударов и морских военных действий. Это, по его словам, стало бы начальным этапом на пути к полному прекращению боевых действий.
Le Monde
Французское издание Le Monde также связало самую масштабную атаку украинских БПЛА на Москву и Подмосковье с предстоящими переговорами делегаций Киева и Вашингтона. Они привели несколько цитат Собянина, взятых из его telegram-канала, отметив, что средства ПВО России сбили 91 беспилотник, пять человек пострадали, а здания и автомобили получили повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.