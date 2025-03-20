Кто стоит за массовыми протестами в Турции

Массовые протесты в Турции выгодны Франции и Германии, с которыми у президента Реджепа Эрдогана сложились непростые отношения. Анкара долго саботировала евроинтеграционные процессы, что особенно раздражало Берлин, сказал в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«За пределами Турции есть много желающих сменить власть в республике — в первую очередь этого хотят Германия и Франция, с которыми у Эрдогана непростые отношения», — напомнил эксперт.
Британские власти, напротив, симпатизируют нынешнему турецкому руководству, поскольку рассматривают Евросоюз как германский проект, и не хотят его расширения. А власти в Анкаре как раз саботируют интеграцию в ЕС, что устраивает Лондон, но вызывает недовольство Берлина, рассуждает Балмасов.
Для России, в свою очередь, приход лояльного Евросоюзу кандидата сделает ситуацию сложной, считает он. Эрдоган соблюдает экономические и энергетические соглашения, которые отвечают интересам обеих стран, дают доступ к 85-миллионному потребительскому рынку Турции. Прозападный политик будет все делать в угоду Брюсселю, а значит — нанесет ущерб двусторонним связям Москвы и Анкары.
В Стамбуле и других городах Турции вечером 19 марта вспыхнули протесты после ареста Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и основного конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместе с ним задержали более 100 человек, включая политиков, журналистов и бизнесменов. На фоне политического кризиса турецкая лира обвалилась с 37 до 41 за доллар.
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