СК завершил дело командира ВСУ Карпуши, приказавшего обстрелять пляж Севастополя

Завершено расследование уголовного дела против командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который обвиняется в ракетном обстреле пляжа Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Расследование завершено — обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — заявили в СК РФ в беседе с РИА Новости. Отмечается, что действиям других фигурантов дела, связанного с ракетной атакой по Севастополю, еще дается правовая оценка.
Согласно данным следствия, 23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ своим подчиненным обстрелять пляж Учкуевка Черноморского побережья в Севастополе. В результате этой атаки, осуществленной с использованием западных кассетных боеприпасов, погибли мирные жители, в том числе два ребенка. Еще 129 человек получили ранения различной степени тяжести. Карпуша был объявлен в международный розыск, он был заочно арестован.
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