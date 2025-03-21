Politico: на Западе появилось «мрачное чувство реализма» из-за Украины

Страны Евросоюза испытывают мрачное чувство реализма из-за того, что они не будут участвовать в переговорах по Украине. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«На этой неделе в Брюсселе появилось новое и мрачное чувство „реализма“, — пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц. Это чувство связано с осознанием Европой того факта, что она никогда не будет участвовать в переговорах по Украине и при этом не сможет заменить былую американскую поддержку Киева собственной.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошедшей встрече неуверенно говорил об отправке англо-французских миротворцев на Украину. При этом он выражал надежду на скорое заключение сделки о прекращении огня, отмечается в издании.
Ранее, на встрече делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия), последняя согласилась на 30-дневное прекращение огня. После этого лидер Штатов Дональд Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине.
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