Politico: на Западе появилось «мрачное чувство реализма» из-за Украины

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Европа поняла, что не будет участвовать в переговорах по Украине
Европа поняла, что не будет участвовать в переговорах по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Страны Евросоюза испытывают мрачное чувство реализма из-за того, что они не будут участвовать в переговорах по Украине. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«На этой неделе в Брюсселе появилось новое и мрачное чувство „реализма“, — пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц. Это чувство связано с осознанием Европой того факта, что она никогда не будет участвовать в переговорах по Украине и при этом не сможет заменить былую американскую поддержку Киева собственной. 

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошедшей встрече неуверенно говорил об отправке англо-французских миротворцев на Украину. При этом он выражал надежду на скорое заключение сделки о прекращении огня, отмечается в издании. 

Ранее, на встрече делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия), последняя согласилась на 30-дневное прекращение огня. После этого лидер Штатов Дональд Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине.

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Страны Евросоюза испытывают мрачное чувство реализма из-за того, что они не будут участвовать в переговорах по Украине. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «На этой неделе в Брюсселе появилось новое и мрачное чувство „реализма“, — пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц. Это чувство связано с осознанием Европой того факта, что она никогда не будет участвовать в переговорах по Украине и при этом не сможет заменить былую американскую поддержку Киева собственной.  Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошедшей встрече неуверенно говорил об отправке англо-французских миротворцев на Украину. При этом он выражал надежду на скорое заключение сделки о прекращении огня, отмечается в издании.  Ранее, на встрече делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия), последняя согласилась на 30-дневное прекращение огня. После этого лидер Штатов Дональд Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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