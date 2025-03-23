Володин призвал запретить рекламу в Instagram* и Facebook*

Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект, направленный на пресечение финансового обогащения владельцев информационных ресурсов, чья деятельность признана нежелательной или запрещена на территории России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В этой связи законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством», — написал Володин в telegram-канале.
По его словам, доходы от такой рекламной деятельности направляются владельцам ресурсов, которые ведут провокационную и недоброжелательную деятельность против России. «Это очередное решение по защите интересов нашей страны и ее граждан», — подчеркнул председатель Госудмы.
Ранее в Госдуме сообщали, что Вячеслав Володин направил в профильные комитеты думы три законопроекта, направленные на укрепление суверенитета России и противодействие иностранному вмешательству. Подчеркивалось, что новые инициативы являются продолжением системной работы по защите страны и граждан от вмешательства и давления со стороны недружественных государств. Также председатель Госдумы напомнил, что уже приняты меры для ограничения доходов иноагентов, что влияет на возможности их антироссийской деятельности.
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