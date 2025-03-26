Турецкий оппозиционер избран исполняющим обязанности мэра Стамбула

Соратник Имамоглу Нури Аслан стал исполняющим обязанности мэра Стамбула
© Служба новостей «URA.RU»
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В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу Фото:

Представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Он занял место арестованного Экрема Имамоглу, после третьего тура голосования в совете мэрии, сообщают турецкие издания.

«Исполняющим обязанности мэра Стамбульского столичного муниципалитета стал кандидат от СНР Нури Аслан...» — пишет Haber Global. Большинство членов совета, а именно 177 человек, отдали свои голоса за Аслана. Народно-республиканская партия имеет значительное представительство в совете мэрии Стамбула, занимая 185 мест из 314.

С 2019 года мэром мегаполиса был Экрем Имамоглу, представитель Республиканской народной партии (CHP). В 2024 году он был повторно избран на эту должность, опередив своего соперника от правящей партии почти на 12%. С 23 марта текущего года мэр находится под арестом и содержится в тюрьме, расположенной в пригороде Стамбула Силиври. Он также отстранен от своих обязанностей.

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Представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Он занял место арестованного Экрема Имамоглу, после третьего тура голосования в совете мэрии, сообщают турецкие издания. «Исполняющим обязанности мэра Стамбульского столичного муниципалитета стал кандидат от СНР Нури Аслан...» — пишет Haber Global. Большинство членов совета, а именно 177 человек, отдали свои голоса за Аслана. Народно-республиканская партия имеет значительное представительство в совете мэрии Стамбула, занимая 185 мест из 314. С 2019 года мэром мегаполиса был Экрем Имамоглу, представитель Республиканской народной партии (CHP). В 2024 году он был повторно избран на эту должность, опередив своего соперника от правящей партии почти на 12%. С 23 марта текущего года мэр находится под арестом и содержится в тюрьме, расположенной в пригороде Стамбула Силиври. Он также отстранен от своих обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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