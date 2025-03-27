Суд арестовал гендира петербургской компании за неуплату налогов на 184 млн

Красносельский суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору компании ООО «Алкон» Игорю Пестрякову, подозреваемому в неуплате налогов на 184 миллиона рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Игоря Пестрякова», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Постановление суда предусматривает запрет на использование интернета, за исключением случаев экстренной необходимости, запрещено общаться со свидетелями и соучастниками по делу и посещать массовые мероприятия.
Следствие обвиняет Пестрякова в организации деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов. С 2017 по 2020 год руководство ООО «Алкон» заведомо включало ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, что привело к неуплате значительных сумм в бюджет РФ. Игорь Пестряков был задержан 27 марта.
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