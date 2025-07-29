Российские военные установили триколор над освобожденной Темировкой. Видео

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Солдаты ВС РФ освободили Темировку, отметили в Минобороны РФ
Солдаты ВС РФ освободили Темировку, отметили в Минобороны РФ Фото:
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Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Ведомство также предоставило журналистам видео с возведением триколора российскими солдатами над освобожденной территорией.

«В результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области», — подчеркнули в военном министерстве. Этого удалось достигнуть при поддержки артиллерии. 

В ведомстве также уточнили, что операторы дронов обеспечивали воздушную разведку и наносили удары по подходящим резервам противника. Благодаря их скоординированной работе удалось своевременно выявить новые позиции ВСУ и предотвратить попытки переброски дополнительных сил.

Темировка находится на линии соприкосновения в Запорожской области и имеет стратегическое значение для контроля над прилегающими территориями. Проведение успешной операции позволило российским подразделениям улучшить свои позиции и расширить зону контроля в данном районе.

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Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Ведомство также предоставило журналистам видео с возведением триколора российскими солдатами над освобожденной территорией. «В результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области», — подчеркнули в военном министерстве. Этого удалось достигнуть при поддержки артиллерии.  В ведомстве также уточнили, что операторы дронов обеспечивали воздушную разведку и наносили удары по подходящим резервам противника. Благодаря их скоординированной работе удалось своевременно выявить новые позиции ВСУ и предотвратить попытки переброски дополнительных сил. Темировка находится на линии соприкосновения в Запорожской области и имеет стратегическое значение для контроля над прилегающими территориями. Проведение успешной операции позволило российским подразделениям улучшить свои позиции и расширить зону контроля в данном районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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