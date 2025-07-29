Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Ведомство также предоставило журналистам видео с возведением триколора российскими солдатами над освобожденной территорией.
«В результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области», — подчеркнули в военном министерстве. Этого удалось достигнуть при поддержки артиллерии.
В ведомстве также уточнили, что операторы дронов обеспечивали воздушную разведку и наносили удары по подходящим резервам противника. Благодаря их скоординированной работе удалось своевременно выявить новые позиции ВСУ и предотвратить попытки переброски дополнительных сил.
Темировка находится на линии соприкосновения в Запорожской области и имеет стратегическое значение для контроля над прилегающими территориями. Проведение успешной операции позволило российским подразделениям улучшить свои позиции и расширить зону контроля в данном районе.
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