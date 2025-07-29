В России расширят перечень заболеваний в неонатальном скрининге

В России расширят перечень заболеваний для неонатального скрининга. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ, академик РАН Сергей Куцев.
«Мы сейчас скрининг проводим на 36 заболеваний, мы сейчас не можем большое количество заболеваний включить, но мы надеемся, что девять мы добавим», — сказал Куцев, передает РИА Новости. Однако, как отметил академик, расширение списка сопряжено с определенными трудностями — не все заболевания соответствуют необходимым критериям для массового скрининга у новорожденных.
Неонатальный скрининг — важнейший этап в системе здравоохранения, поскольку позволяет выявить заболевания еще до появления клинических симптомов. Благодаря этому можно начать лечение как можно раньше, что существенно повышает шансы на благоприятный исход и снижает риск развития тяжелых осложнений. Куцев подчеркнул, что Россия уже добилась значительных успехов в области неонатального скрининга. Республика Беларусь также движется в этом направлении, изучая опыт российских коллег.
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