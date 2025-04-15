Порошенко* заявил о попытке Зеленского построить авторитарный режим

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Порошенко* назвал офис Зеленского узурпаторами
Порошенко* назвал офис Зеленского узурпаторами Фото:

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обвинил офис действующего главы Владимира Зеленского в узурпации власти. По его словам, это происходит через злоупотребление военным положением в стране.

«Это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать... Почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», — заявил Порошенко. Его слова РИА «Новости».

Порошенко также упомянул, что продление режима военного положения на Украине обычно происходит за месяц до истечения срока действующего. Это, по его мнению, свидетельствует о попытках офиса Зеленского укрепить свои позиции за счет ограничения парламентских процедур.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины намерена провести голосование по вопросу продления военного положения и мобилизации на срок в 90 дней, как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. С учетом того, что действие текущих мер заканчивается 9 мая.

Также заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба на Украине должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Он считает, что Украина должна взять пример с Израиля, где обязанность служить распространена на всех.

*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обвинил офис действующего главы Владимира Зеленского в узурпации власти. По его словам, это происходит через злоупотребление военным положением в стране. «Это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать... Почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», — заявил Порошенко. Его слова РИА «Новости». Порошенко также упомянул, что продление режима военного положения на Украине обычно происходит за месяц до истечения срока действующего. Это, по его мнению, свидетельствует о попытках офиса Зеленского укрепить свои позиции за счет ограничения парламентских процедур. Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины намерена провести голосование по вопросу продления военного положения и мобилизации на срок в 90 дней, как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. С учетом того, что действие текущих мер заканчивается 9 мая. Также заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба на Украине должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Он считает, что Украина должна взять пример с Израиля, где обязанность служить распространена на всех. *Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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