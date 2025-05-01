Рогов: боевики ВСУ ударили дроном по детской площадке в Токмаке

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Детей вовремя эвакуировали с площадки
Детей вовремя эвакуировали с площадки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки с помощью беспилотника на детскую площадку в городе Токмак Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 

«Дрон-камикадзе ВСУ в Токмаке попытался нанести удар по детской площадке рядом со школой, на которой играли дети. Детей вовремя эвакуировали с площадки, а дрон был сбит. Пострадавших нет», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, инцидент произошел днем, когда на площадке находилось несколько детей. Военный патруль заметил приближающийся беспилотник и немедленно организовал эвакуацию несовершеннолетних в безопасное место. После этого дрон был поражен средствами ПВО, что позволило предотвратить возможные жертвы и разрушения.

Накануне в подконтрольном Украине районе Запорожской области на предприятии «Мотор Сич», занимающемся сборкой беспилотных летательных аппаратов, произошел взрыв в результате ракетного удара. Не исключено, что инцидент со взрывом был использован им в качестве аргумента для обоснования необходимости предоставления ВСУ дополнительных средств противовоздушной обороны от иностранных партнеров, пишет телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки с помощью беспилотника на детскую площадку в городе Токмак Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов  «Дрон-камикадзе ВСУ в Токмаке попытался нанести удар по детской площадке рядом со школой, на которой играли дети. Детей вовремя эвакуировали с площадки, а дрон был сбит. Пострадавших нет», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По словам Рогова, инцидент произошел днем, когда на площадке находилось несколько детей. Военный патруль заметил приближающийся беспилотник и немедленно организовал эвакуацию несовершеннолетних в безопасное место. После этого дрон был поражен средствами ПВО, что позволило предотвратить возможные жертвы и разрушения. Накануне в подконтрольном Украине районе Запорожской области на предприятии «Мотор Сич», занимающемся сборкой беспилотных летательных аппаратов, произошел взрыв в результате ракетного удара. Не исключено, что инцидент со взрывом был использован им в качестве аргумента для обоснования необходимости предоставления ВСУ дополнительных средств противовоздушной обороны от иностранных партнеров, пишет телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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