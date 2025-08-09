Италия могла бы принять встречу президентов России и США, однако этому помешала антироссийская позиция итальянского руководства. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
«А ведь, действительно, Италия вполне могла бы быть местом проведения встречи Президентов России и США... Что же помешало? ... Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с Правительства Марио Драги и вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной „поддержки Украины на 360 градусов“ и полного отказа от диалога», — сообщил посол в своем telegram-канале, ссылаясь на обсуждение возможности проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме.
По словам Парамонова, Италия располагает необходимой инфраструктурой и опытом для организации мероприятий подобного уровня. Дипломат отметил, что такая встреча могла бы повысить статус Италии на мировой арене. Парамонов подчеркнул, что в стране сохраняется дружественное отношение к россиянам среди населения, однако официальная позиция властей препятствует развитию двусторонних контактов. По его мнению, выбранный курс лишает Италию возможности быть посредником в международных переговорах.
Ранее российский МИД уже выражал обеспокоенность антироссийской риторикой итальянских СМИ и отмечал, что подобная позиция усугубляет кризис в отношениях между странами. По словам посла Парамонова, курс на конфронтацию с Москвой был взят еще при правительстве Марио Драги и противоречит традициям итальянской внешней политики.
