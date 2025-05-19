Песков рассказал, как Путин может связаться с Трампом где бы он ни находился

Песков: у Путина есть вся необходимая инфраструктура для связи в любом месте
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Песков рассказал, что для переговоров Путина всегда оборудуют отдельный кабинет
Песков рассказал, что для переговоров Путина всегда оборудуют отдельный кабинет Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

У президента России Владимира Путина есть все необходимые средства связи для проведения телефонных переговоров независимо от его местонахождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент, где бы он ни находился, обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе и межгосударственных», — отметил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что между Россией и США действует так называемая красная линия — защищенная линия связи для обсуждения наиболее чувствительных вопросов. По словам пресс-секретаря, для главы государства всегда специально оборудуется кабинет в одном из помещений, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности и конфиденциальности переговоров.

Телефонные переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом прошли 19 мая. Во время этого разговора глава России, как стало известно, находился в музыкальной школе — одном из зданий "Сириуса".

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У президента России Владимира Путина есть все необходимые средства связи для проведения телефонных переговоров независимо от его местонахождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент, где бы он ни находился, обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе и межгосударственных», — отметил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что между Россией и США действует так называемая красная линия — защищенная линия связи для обсуждения наиболее чувствительных вопросов. По словам пресс-секретаря, для главы государства всегда специально оборудуется кабинет в одном из помещений, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности и конфиденциальности переговоров. Телефонные переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом прошли 19 мая. Во время этого разговора глава России, как стало известно, находился в музыкальной школе — одном из зданий "Сириуса".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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