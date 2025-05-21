21 мая 2025

Хинштейн: в Курске в день визита Путина объявили шесть ракетных опасностей

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Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В день визита президента России Владимира Путина в Курскую область в регионе было объявлено шесть ракетных опасностей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на угрозы, визит главы государства состоялся по плану.

Накануне Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. В ходе визита президент провел встречу с волонтерами и главами муниципалитетов региона. Также обсуждались вопросы безопасности и поддержки жителей области в условиях сохраняющейся угрозы со стороны Украины, напоминает «Национальная служба новостей».

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В день визита президента России Владимира Путина в Курскую область в регионе было объявлено шесть ракетных опасностей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на угрозы, визит главы государства состоялся по плану. Накануне Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. В ходе визита президент провел встречу с волонтерами и главами муниципалитетов региона. Также обсуждались вопросы безопасности и поддержки жителей области в условиях сохраняющейся угрозы со стороны Украины, напоминает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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