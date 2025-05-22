Силы ПВО отразили атаку восьми беспилотников на Москву

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На подлете к Москве вновь были сбиты дроны ВСУ, написал Собянин
На подлете к Москве вновь были сбиты дроны ВСУ, написал Собянин Фото:

Восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом сообщил столичный глава Сергей Собянин.

«Средствами ПВО уничтожено восемь дронов, летевших в направлении Москвы», — написал мэр в своем telegram-канале. Все БПЛА были ликвидированы на дальних подступах к городу, жертв и разрушений на земле не зафиксировано, добавил он.

Общее количество дронов, атаковавших Москву и сбитых с начала суток, достигло 48-ми. Киев этой ночью атаковал РФ, задействовав свыше сотни дронов. Уже днем попытка атаки была возобновлена

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Восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом сообщил столичный глава Сергей Собянин. «Средствами ПВО уничтожено восемь дронов, летевших в направлении Москвы», — написал мэр в своем telegram-канале. Все БПЛА были ликвидированы на дальних подступах к городу, жертв и разрушений на земле не зафиксировано, добавил он. Общее количество дронов, атаковавших Москву и сбитых с начала суток, достигло 48-ми. Киев этой ночью атаковал РФ, задействовав свыше сотни дронов. Уже днем попытка атаки была возобновлена. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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