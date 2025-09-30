В акватории района Чаршибаши провинции Трабзон (Турция) рыбаки, осуществлявшие лов в лодке, обнаружили в море украинский беспилотник с бомбой внутри, привязанный к безэкипажному катеру. В Управление губернатора Трабзона подтвердили эту информацию. Аппарат отбуксировали в защищенную зону на территории порта. Об этом сообщило турецкое агентство DHA.
«Рыбаки, ловящие рыбу на лодке у побережья района Чаршибаши, ночью заметили на поверхности моря беспилотный морской аппарат. Рыбаки вытащили транспортное средство на берег вместе с лодкой, к которой привязали его. Рыбаки, пришвартовавшиеся в порту Йороз, сообщили об этом командам береговой охраны. Команды закрыли входы и выходы из порта, нарисовав полосу безопасности для судна, происхождение которого не удалось определить», — говорится в материале.
После обнаружения дрона сотрудники жандармерии и береговой охраны приняли меры по обеспечению безопасности. Для проведения осмотра аппарата в порт была вызвана специальная группа экспертов из Стамбула. По предварительным данным, полученным в ходе первичного расследования, высказывались предположения о возможной принадлежности беспилотного морского устройства Украине. На данный момент ожидается прибытие экспертной комиссии к порту.
Глава портового кооператива Йороза Исмаил Йылмаз сообщил, что ночью с ним связался дежурный и проинформировал, что один из рыбаков обнаружил лодку с привязанным дроном и отбуксировал ее в порт. После первичного осмотра возникло подозрение в наличии опасных веществ внутри аппарата, поэтому его оставили на причале. В результате проверки было установлено, что внутри находится взрывное устройство.
Ранее над Польше также сбили украинские дроны, хотя власти Киева отрицают факт того, что аппараты принадлежат им. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что уничтоженные над территорией страны беспилотники являются якобы российскими. В то же время чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отметил, что такие обвинения по поводу якобы имевших место нарушений воздушного пространства не подкрепляются доказательствами. Такое же мнение выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет RT.
