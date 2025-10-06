«Газпром» объявил об угрозе газоснабжения в Европе

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) впервые в сезоне 2025/26 перешли в режим нетто-отбора при недостаточном уровне запасов. Суммарный уровень отбора превысил объем закачки уже 1–2 октября. Об этом сообщили в «Газпроме».
«1-2 октября европейские хранилища в первый раз в сезоне 2025/26 года перешли в состояние „нетто-отбор“», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что ПХГ Европы заполнены только на 82,7%.
Подчеркивается, что подобная тенденция может привести к рискам для энергообеспечения в случае суровой зимы. Специалисты обращают внимание, что Германия, обладающая крупнейшими в Европе мощностями хранения, приступила к отбору при заполненности всего 76,3%, а Австрия — при 84,9%.
В 2024 году ПХГ Европы также переходили в режим нетто-отбора в начале октября, но тогда уровень заполненности составлял 94,3%. Для Германии этот показатель был почти на 20 процентных пунктов выше, достигнув 96,1%, а для Австрии — 92,7%. Сейчас эти страны ощутили снижение запасов на фоне увеличения потребления и снижения объемов импорта, что осложняет подготовку к отопительному сезону.
