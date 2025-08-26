FT: США обеспечат миротворцев на Украине разведданными и ПВО

США готовы предоставить западным миротворческим силам на Украине разведданные и системы ПВО, если такие силы будут размещены после окончания боевых действий. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских представителей.
«Американские представители неоднократно говорили своим европейским партнерам о готовности Вашингтона предоставить в распоряжение миротворческих сил стратегические инструменты реализации гарантий безопасности, в том числе средства для проведения разведки, наблюдения, командования и управления, а также ПВО», — говорится в материале. По данным FT, президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа заявил о готовности Вашингтона участвовать в координации гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Газета уточняет, что многие европейские страны считают американскую поддержку ключевым условием для развертывания миротворческих сил на Украине.
США и европейские страны продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины по окончании конфликта. По данным The Times, среди рассматриваемых вариантов — создание современной украинской армии при поддержке Великобритании и Франции, предоставление гарантий по аналогии со статьей 5 Устава НАТО и формирование альянса по примеру США и Японии, передает Mail.ru.
