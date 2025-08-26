«Грозит операция»: Рудковская сообщила о проблемах со здоровьем

Яна Рудковская уже около месяца мучается от болей в руке. Продюсер не скрывает, что от неприятных ощущений она никак не может избавиться. Рудковская сетует: если боли не пройдут, ей грозит операция. Об этом она рассказала корреспондентам URA.RU.
Сейчас Яна находится на «Новой волне» в Казани. Каждый день она следит за молодыми исполнителями и выходит на красную дорожку позировать фотографам. Вчера присутствующие сразу обратили внимание, что на левой руке продюсера надет специальный ортез, обеспечивающий надежную фиксацию руки в стабильном положении.
«У меня несколько недель назад возникли проблемы с сухожилием и лучевым нервом, — не стала отрицать проблем со здоровьем Яна. — Поэтому я уже почти целый месяц хожу в специальном ортезе. Два последних дня я его не надевала. И у меня опять случилось обострение».
Рудковская говорит, что из-за воспаления сухожилия она испытывает сильные боли в руке. В надежде избавиться от них она перепробовала множество разных способов, в том числе и народные средства. Но пока добиться нужного результата не удалось.
«Они (народные средства — авт.) не помогают, — призналась Яна. — Это, как мертвому припарка!»
Яна говорит, что травма у нее случилась по двум причинам. Одна из которых — использование мобильного телефона. «Я очень много держала телефон в руке однотипно, — объяснила Рудковская. — Плюс играла в падел-теннис (набирающий популярность среди звезд шоу-бизнеса ракеточный спорт — авт.). Случилась травма».
По словам Рудковская, сейчас вся ее надежда на ортез. В противном случае придется прибегать к более серьезным методам.
«Если не поможет, то нужно будет делать операцию, — говорит Яна. — Ортез хорошо держит кисть. У меня очень болит сухожилие. Если не надевать ортез, то рука провисает, и боли возвращаются».
К слову, на «Новой волне» Яна регулярно удивляет образами. Так, на днях она появилась в роскошном серебристом платье с открытым верхом. Рудковская сообщила журналистам, что оно стоит около одного миллиона рублей. Впрочем, добавила, что это был подарок.
