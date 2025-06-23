Зеленский впервые за три года надел костюм на официальную встречу

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Зеленский впервые за последние годы надел костюм
Зеленский впервые за последние годы надел костюм Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, известный своим предпочтением к повседневной одежде на публичных мероприятиях, сделал исключение во время своего визита в Великобританию. Как сообщает издание The Times, украинский лидер появился на встрече с королем Карлом III в Виндзорском замке в строгом черном костюме и туфлях, не надев при этом галстука.

Этот шаг Зеленского стал символическим, учитывая редкость его появлений в официальной одежде с начала своего президентства. В свою очередь, король Карл III выбрал для встречи серый костюм, белую рубашку и светлый галстук. Фотографии лидеров со встречи публикует The Times.

В ходе своего прибытия в Великобританию 23 июня, Зеленский анонсировал, что планирует обсудить с партнерами стратегии по защите Украины и усиление давления на Россию. Визит украинского президента вызвал значительный интерес среди общественности и СМИ, акцентируя внимание на продолжающейся поддержке Украины со стороны международного сообщества.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно нарушал классический дресс-код на встречах с западными лидерами, предпочитая повседневную или военную одежду. В феврале 2025 года во время визита в США он выбрал вышиванку и кроссовки, а своего помощника Андрея Ермака попросил надеть костюм. Такой стиль украинского президента не раз становился предметом обсуждения среди зарубежных политиков и СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский, известный своим предпочтением к повседневной одежде на публичных мероприятиях, сделал исключение во время своего визита в Великобританию. Как сообщает издание The Times, украинский лидер появился на встрече с королем Карлом III в Виндзорском замке в строгом черном костюме и туфлях, не надев при этом галстука. Этот шаг Зеленского стал символическим, учитывая редкость его появлений в официальной одежде с начала своего президентства. В свою очередь, король Карл III выбрал для встречи серый костюм, белую рубашку и светлый галстук. Фотографии лидеров со встречи публикует The Times. В ходе своего прибытия в Великобританию 23 июня, Зеленский анонсировал, что планирует обсудить с партнерами стратегии по защите Украины и усиление давления на Россию. Визит украинского президента вызвал значительный интерес среди общественности и СМИ, акцентируя внимание на продолжающейся поддержке Украины со стороны международного сообщества. Ранее Владимир Зеленский неоднократно нарушал классический дресс-код на встречах с западными лидерами, предпочитая повседневную или военную одежду. В феврале 2025 года во время визита в США он выбрал вышиванку и кроссовки, а своего помощника Андрея Ермака попросил надеть костюм. Такой стиль украинского президента не раз становился предметом обсуждения среди зарубежных политиков и СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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