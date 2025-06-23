Зеленский впервые за три года надел костюм на официальную встречу

Президент Украины Владимир Зеленский, известный своим предпочтением к повседневной одежде на публичных мероприятиях, сделал исключение во время своего визита в Великобританию. Как сообщает издание The Times, украинский лидер появился на встрече с королем Карлом III в Виндзорском замке в строгом черном костюме и туфлях, не надев при этом галстука.
Этот шаг Зеленского стал символическим, учитывая редкость его появлений в официальной одежде с начала своего президентства. В свою очередь, король Карл III выбрал для встречи серый костюм, белую рубашку и светлый галстук. Фотографии лидеров со встречи публикует The Times.
В ходе своего прибытия в Великобританию 23 июня, Зеленский анонсировал, что планирует обсудить с партнерами стратегии по защите Украины и усиление давления на Россию. Визит украинского президента вызвал значительный интерес среди общественности и СМИ, акцентируя внимание на продолжающейся поддержке Украины со стороны международного сообщества.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно нарушал классический дресс-код на встречах с западными лидерами, предпочитая повседневную или военную одежду. В феврале 2025 года во время визита в США он выбрал вышиванку и кроссовки, а своего помощника Андрея Ермака попросил надеть костюм. Такой стиль украинского президента не раз становился предметом обсуждения среди зарубежных политиков и СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.