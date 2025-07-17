Единороссы лишатся тотальной монополии в Липецке

Полное доминирование «Единой России» в Липецке может прерваться. Последние пять лет они имели 35 из 36 мест в горсовете столицы региона, но по итогам выборов-2025 отдадут часть округов оппозиции, говорит наш инсайдер из местного политического истеблишмента.
«Власти намерены добровольно поделиться как минимум пятью мандатами с представителями оппозиционных партий. „Договорные“ округа расположены в центральной части города. От ЕР там выдвинуты технические кандидаты. Места разделят между „Справедливой Россией“, ЛДПР и „Новыми людьми“», — сообщает источник.
«Щедрость» внутриполитического блока региона связана с опасениями проиграть еще больше мест оппозиции, полагает руководитель липецкого центра изучения общественного мнения Андрей Корчагин. По его словам, с момента последних выборов в горсовет популярность партии в регионе заметно снизилась, риск протестного голосования крайне высок.
«В городе много нерешенных проблем, а из-за этого растут претензии к ЕР. У людей есть впечатление, что реальная власть не у „Единой России“, а у крупных бизнесменов. Это уже вылилось в разгром партии власти в 2021 году на выборах в заксобрание. Тогда очень много мест досталось КПРФ. В этом году ресурса побеждать у „Единой России“ также нет, поэтому они пытаются договариваться. Крайне высок риск протестного голосования», — считает Корчагин.
Основные опасения властей связаны с прохождением в думу кандидатов от КПРФ, объясняет еще один инсайдер, близкий к областному правительству. Местное реготделение считается неуправляемым и скандальным. В прошлом году кандидат в губернаторы от КПРФ Олег Токарев не был допущен до выборов и выбыл из гонки на этапе муниципального фильтра.
«Если голоса в наиболее протестных округах будут „размазаны“ между видными фигурами от согласованных оппозиционных партий, это снизит риски прохода в думу кандидатов от КПРФ. Переговоров с компартией в Липецкой области не ведется. Они регулярно и в жесткой форме критикуют губернатора Игоря Артамонова и зарекомендовали себя как политические маргиналы», — говорит инсайдер агентства, близкий к областному правительству.
Первый замгубернатора по внутренней политике Александр Рябченко не стал комментировать информацию и попросил направить письменный запрос.
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