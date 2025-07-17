В Москве молния ударила в штрафстоянку с электровелосипедами

В Москве на штрафстоянке в Дмитровском районе произошел пожар из-за удара молнии. В результате происшествия уничтожены пять электровелосипедов, огонь также повредил и другие двухколесные средства передвижения.
«Штрафстоянка полыхает в Дмитровском районе. Пламенем охвачены электросамокаты и другие двухколесные средства передвижения. На место прибыли пожарные», — сообщает 360.ru. В результате сгорели пять электровелосипедов. На данный момент огонь ликвидирован.
Ранее, 8 июля, в Москве произошел еще один крупный пожар — на Бескудниковском бульваре загорелась парковка, где огонь уничтожил восемь автомобилей. По данным МЧС, возгорание было ликвидировано без пострадавших. Причины происшествия пока устанавливаются.
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