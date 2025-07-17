В Москве молния ударила в штрафстоянку с электровелосипедами

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Пожар вспыхнул на штрафстоянке электровелосипедов в Москве после удара молнии
Пожар вспыхнул на штрафстоянке электровелосипедов в Москве после удара молнии Фото:

В Москве на штрафстоянке в Дмитровском районе произошел пожар из-за удара молнии. В результате происшествия уничтожены пять электровелосипедов, огонь также повредил и другие двухколесные средства передвижения.

«Штрафстоянка полыхает в Дмитровском районе. Пламенем охвачены электросамокаты и другие двухколесные средства передвижения. На место прибыли пожарные», — сообщает 360.ru. В результате сгорели пять электровелосипедов. На данный момент огонь ликвидирован. 

Ранее, 8 июля, в Москве произошел еще один крупный пожар — на Бескудниковском бульваре загорелась парковка, где огонь уничтожил восемь автомобилей. По данным МЧС, возгорание было ликвидировано без пострадавших. Причины происшествия пока устанавливаются.

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В Москве на штрафстоянке в Дмитровском районе произошел пожар из-за удара молнии. В результате происшествия уничтожены пять электровелосипедов, огонь также повредил и другие двухколесные средства передвижения. «Штрафстоянка полыхает в Дмитровском районе. Пламенем охвачены электросамокаты и другие двухколесные средства передвижения. На место прибыли пожарные», — сообщает 360.ru. В результате сгорели пять электровелосипедов. На данный момент огонь ликвидирован.  Ранее, 8 июля, в Москве произошел еще один крупный пожар — на Бескудниковском бульваре загорелась парковка, где огонь уничтожил восемь автомобилей. По данным МЧС, возгорание было ликвидировано без пострадавших. Причины происшествия пока устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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