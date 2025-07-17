«Мы надеялись на лучшее»: дочь Кары назвала его смерть неожиданностью

Дочь Юрия Кары заявила, что отец успел закончить сценарий нового фильма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незадолго до смерти Кара завершил сценарий нового фильма
Незадолго до смерти Кара завершил сценарий нового фильма Фото:

Смерть российского режиссера Юрия Кары стала полной неожиданностью для семьи. Об этом сообщила его дочь Юлия.

«Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — сказала Юлия Кара 360.ru. Она рассказала, что отец отправился в Крым вместе с родными специально для восстановления здоровья после тяжелого инфаркта, перенесенного в феврале этого года.

Дочь режиссера отметила, что несмотря на проблемы со здоровьем, Юрий Кара оставался активным и продолжал работать над новыми проектами. Незадолго до смерти он завершил сценарий нового фильма. Юлия сообщила, что в настоящее время занимается оформлением необходимых документов в морге Ялты. Семья планирует транспортировать тело режиссера в Москву в ночь на пятницу, 18 июля, чтобы похоронить его на родине.

Трагедия произошла в одной из больниц Ялты, куда кинематографиста доставили после третьего инфаркта. Здоровье Кары было серьезно подорвано после перенесенной коронавирусной инфекции. После инфаркта в феврале 2025 года режиссер долго восстанавливал речь и проходил курс реабилитации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смерть российского режиссера Юрия Кары стала полной неожиданностью для семьи. Об этом сообщила его дочь Юлия. «Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — сказала Юлия Кара 360.ru. Она рассказала, что отец отправился в Крым вместе с родными специально для восстановления здоровья после тяжелого инфаркта, перенесенного в феврале этого года. Дочь режиссера отметила, что несмотря на проблемы со здоровьем, Юрий Кара оставался активным и продолжал работать над новыми проектами. Незадолго до смерти он завершил сценарий нового фильма. Юлия сообщила, что в настоящее время занимается оформлением необходимых документов в морге Ялты. Семья планирует транспортировать тело режиссера в Москву в ночь на пятницу, 18 июля, чтобы похоронить его на родине. Трагедия произошла в одной из больниц Ялты, куда кинематографиста доставили после третьего инфаркта. Здоровье Кары было серьезно подорвано после перенесенной коронавирусной инфекции. После инфаркта в феврале 2025 года режиссер долго восстанавливал речь и проходил курс реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...