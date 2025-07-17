«Мы надеялись на лучшее»: дочь Кары назвала его смерть неожиданностью

Смерть российского режиссера Юрия Кары стала полной неожиданностью для семьи. Об этом сообщила его дочь Юлия.
«Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — сказала Юлия Кара 360.ru. Она рассказала, что отец отправился в Крым вместе с родными специально для восстановления здоровья после тяжелого инфаркта, перенесенного в феврале этого года.
Дочь режиссера отметила, что несмотря на проблемы со здоровьем, Юрий Кара оставался активным и продолжал работать над новыми проектами. Незадолго до смерти он завершил сценарий нового фильма. Юлия сообщила, что в настоящее время занимается оформлением необходимых документов в морге Ялты. Семья планирует транспортировать тело режиссера в Москву в ночь на пятницу, 18 июля, чтобы похоронить его на родине.
Трагедия произошла в одной из больниц Ялты, куда кинематографиста доставили после третьего инфаркта. Здоровье Кары было серьезно подорвано после перенесенной коронавирусной инфекции. После инфаркта в феврале 2025 года режиссер долго восстанавливал речь и проходил курс реабилитации.
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