Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта «Домодедово»

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров московского аэропорта «Домодедово». Об этом заявили в Росавиации.
«В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта „Домодедово“. Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров», — указано в сообщении.
Отмечается, что ключевыми целями совета директоров — повышение эффективности работы аэропорта, рост значимости для гражданской авиации. Также выделяется «финансовое оздоровление» аэропорта. Сейчас долг «Домодедово» составляет около 70 миллиардов рублей.
Отмечается, что это произошло после первого заседания передачи аэропорта в собственность государства. Арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и постановил передать в государственную собственность все доли ООО «ДМЕ Холдинг», находившиеся под контролем Дмитрия Каменщика. С 2024 года данная компания являлась владельцем активов аэропорта «Домодедово».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.