Оверчук: в мае доля расчетов в рублях с Азербайджаном составила 79,8%

Доля расчетов в рублях между резидентами России и Азербайджана в мае 2025 года достигла 79,8%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В мае 2025 года в расчетах по внешнеторговым контрактам за торговлю товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль. Его доля составила 79,8%", — передает слова Оверчука ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о стратегическом переходе на альтернативные доллару финансовые механизмы.
Отмечается, что Россия сохраняет ключевые позиции в торговом партнерстве с Азербайджаном, занимая место в первой тройке с долей в 10% от общего внешнеторгового оборота республики. Подчеркивается, что такая динамика отражает углубление экономической интеграции и устойчивость двусторонних связей.
Эти данные были представлены в рамках 23-го заседания межправительственной комиссии. Там стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению использования национальных валют и укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества.
