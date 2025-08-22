Оверчук: в мае доля расчетов в рублях с Азербайджаном составила 79,8%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Азербайджан в торговле опираются на национальные валюты, заявил Оверчук
Россия и Азербайджан в торговле опираются на национальные валюты, заявил Оверчук Фото:

Доля расчетов в рублях между резидентами России и Азербайджана в мае 2025 года достигла 79,8%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В мае 2025 года в расчетах по внешнеторговым контрактам за торговлю товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль. Его доля составила 79,8%", — передает слова Оверчука ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о стратегическом переходе на альтернативные доллару финансовые механизмы.

Отмечается, что Россия сохраняет ключевые позиции в торговом партнерстве с Азербайджаном, занимая место в первой тройке с долей в 10% от общего внешнеторгового оборота республики. Подчеркивается, что такая динамика отражает углубление экономической интеграции и устойчивость двусторонних связей.

Эти данные были представлены в рамках 23-го заседания межправительственной комиссии. Там стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению использования национальных валют и укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доля расчетов в рублях между резидентами России и Азербайджана в мае 2025 года достигла 79,8%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В мае 2025 года в расчетах по внешнеторговым контрактам за торговлю товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль. Его доля составила 79,8%", — передает слова Оверчука ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о стратегическом переходе на альтернативные доллару финансовые механизмы. Отмечается, что Россия сохраняет ключевые позиции в торговом партнерстве с Азербайджаном, занимая место в первой тройке с долей в 10% от общего внешнеторгового оборота республики. Подчеркивается, что такая динамика отражает углубление экономической интеграции и устойчивость двусторонних связей. Эти данные были представлены в рамках 23-го заседания межправительственной комиссии. Там стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению использования национальных валют и укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...