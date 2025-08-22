Франция игнорирует просьбы баскетболиста Касаткина об улучшении условий

Заседание по делу Касаткина состоится 27 августа
Заседание по делу Касаткина состоится 27 августа Фото:

Заседание по делу задержанного в Париже российского баскетболиста Даниила Касаткина состоится 27 августа. Об этом рассказали в российском посольстве.

«Заседание по делу Касаткина пройдет 27 августа», — передает сообщение посольства РИА Новости. Там добавили, что на процессе планируется присутствие сотрудника консульства России для обеспечения правовой поддержки гражданина. Уточняется, что администрация тюрьмы проигнорировала все просьбы Касаткина об улучшении условий содержания и посещения.

Подчеркивается, что французская сторона отказывается идти на взаимодействие по этому вопросу. Это вызывает озабоченность российских дипломатов.

