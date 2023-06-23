Россиянам покажут, что стало с экономикой страны под санкциями

Цифры по всем направления станут доступнее

23 июня 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Понять процессы, происходящие в России на фоне внешнего давления, помогут статистические данные Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ дают россиянам четкие данные об изменениях в экономике, а также других процессах, происходящих в стране на фоне санкций. Для этого правительство перестраивает работу службы статистики. Так эксперты URA.RU трактуют встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 23 июня с главой Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергеем Галкиным. По словам аналитиков, достоверные цифры нужны властям, чтобы оценивать достигнутые результаты и прогнозировать будущие. На основе информации Росстата федеральные, региональные и местные власти получают достоверные данные о жизни людей, экономике и обратную связь о том, «как люди понимают и чувствуют то, что происходит в стране», подчеркнул глава правительства РФ. «Росстат совершенствует свою деятельность, занимается и цифровой трансформацией, и новыми технологиями. Наша страна адаптируется к санкциям США и ЕС и выстраивает так называемую экономику предложения. Растет внутреннее производство, в апреле было больше 5%. И бизнес активно осваивает ниши, которые освободились из-за ухода зарубежных компаний. Расширяется экспорт, в том числе за счет выхода на новые рынки Востока и Юга», — рассказал Мишустин. Россия адаптируется к ограничениям и выстраивает экономику предложения, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Официальный сайт Правительства РФ Три квартала подряд Росстат фиксирует улучшение динамики роста ВВП, продолжил Галкин. «В промышленности активно растут обрабатывающие производства — почти на 3% за четыре месяца. И инвестиции в основной капитал, несмотря на высокую базу прошлого года, в первом квартале показывают положительную динамику — 0,7%. Также, хотелось бы отметить, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень первого квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается в условиях санкций», — обратил внимание руководитель федеральной службы. Росстат переходит на новые форматы работы, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Галкина, задачи и планы Росстата строятся вокруг технологического развития — цифровизации и ускорения всех процессов. Ведомство переходит на новые форматы работы с респондентами, развитие цифровых каналов коммуникации, вовлечение административных данных, а также использование больших данных. «Совершенствование технологий — важный элемент. Но здесь очень важны и методики. Даже те, которые рекомендованы мировым сообществом, не всегда отражают возможности, которые сегодня цифровая трансформация и технологический прогресс принесли организациям», — уточнил Мишустин. Службе статистике пришлось перестроиться, чтобы отразить новые процессы в стране, полагают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министру РФ для работы нужны четкие данные, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Вопрос статистики крайне важен для формирования объективного представления о происходящих в стране процессах. Часто можно услышать критику по поводу того, что мы видим в статистике. В этой ситуации важно, чтобы служба давала реальные данные, на основании которых можно оценивать достигнутые результаты и прогнозировать будущие», — сообщил политолог. Власти принимают решения исходя из показателей, которые страна имеет на данный момент и в динамике, объясняет заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Учитывая, что санкции повлияли на движение товаров и услуг, рабочей силы и на все ресурсы страны, службе потребовалось время, чтобы оценить ситуацию и перестроиться. Возникли новые потоки, процессы, что-то перестало соответствовать тому, как было в спокойной ситуации. Например, раньше таких процессов, как отъезд людей за границу в таких масштабах, не было. Потребовалось время на налаживание новых процессов и отражение их в статистике. Данные нужны властям, исследователям и пользователям для ориентации в изменениях, произошедших из-за санкций и внешнего давления на страну», — пояснил эксперт. Статья по теме В России перезапускают развитие науки и технологий Знания Росстата необходимы правительству РФ для прогнозирования и оценки работы, а также россиянам для понимания, в какую сторону движется страна, поддерживает точку зрения профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Важно, чтобы цифры были корректными и своевременными, и отвечали оценке работы правительства РФ в стратегически важных направлениях. В условиях внешних ограничений приобрели важность, например, показатели импортозамещения, введенные в 2014 году. А желание отследить эффективность реализации указов президента по повышению зарплат, привело к появлению показателей, по которым Росстат до сих пор оценивает динамику зарплат по категориям работников», — уточнил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ дают россиянам четкие данные об изменениях в экономике, а также других процессах, происходящих в стране на фоне санкций. Для этого правительство перестраивает работу службы статистики. Так эксперты URA.RU трактуют встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 23 июня с главой Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергеем Галкиным. По словам аналитиков, достоверные цифры нужны властям, чтобы оценивать достигнутые результаты и прогнозировать будущие. На основе информации Росстата федеральные, региональные и местные власти получают достоверные данные о жизни людей, экономике и обратную связь о том, «как люди понимают и чувствуют то, что происходит в стране», подчеркнул глава правительства РФ. «Росстат совершенствует свою деятельность, занимается и цифровой трансформацией, и новыми технологиями. Наша страна адаптируется к санкциям США и ЕС и выстраивает так называемую экономику предложения. Растет внутреннее производство, в апреле было больше 5%. И бизнес активно осваивает ниши, которые освободились из-за ухода зарубежных компаний. Расширяется экспорт, в том числе за счет выхода на новые рынки Востока и Юга», — рассказал Мишустин. Три квартала подряд Росстат фиксирует улучшение динамики роста ВВП, продолжил Галкин. «В промышленности активно растут обрабатывающие производства — почти на 3% за четыре месяца. И инвестиции в основной капитал, несмотря на высокую базу прошлого года, в первом квартале показывают положительную динамику — 0,7%. Также, хотелось бы отметить, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень первого квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается в условиях санкций», — обратил внимание руководитель федеральной службы. По словам Галкина, задачи и планы Росстата строятся вокруг технологического развития — цифровизации и ускорения всех процессов. Ведомство переходит на новые форматы работы с респондентами, развитие цифровых каналов коммуникации, вовлечение административных данных, а также использование больших данных. «Совершенствование технологий — важный элемент. Но здесь очень важны и методики. Даже те, которые рекомендованы мировым сообществом, не всегда отражают возможности, которые сегодня цифровая трансформация и технологический прогресс принесли организациям», — уточнил Мишустин. Премьер-министру РФ для работы нужны четкие данные, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Вопрос статистики крайне важен для формирования объективного представления о происходящих в стране процессах. Часто можно услышать критику по поводу того, что мы видим в статистике. В этой ситуации важно, чтобы служба давала реальные данные, на основании которых можно оценивать достигнутые результаты и прогнозировать будущие», — сообщил политолог. Власти принимают решения исходя из показателей, которые страна имеет на данный момент и в динамике, объясняет заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Учитывая, что санкции повлияли на движение товаров и услуг, рабочей силы и на все ресурсы страны, службе потребовалось время, чтобы оценить ситуацию и перестроиться. Возникли новые потоки, процессы, что-то перестало соответствовать тому, как было в спокойной ситуации. Например, раньше таких процессов, как отъезд людей за границу в таких масштабах, не было. Знания Росстата необходимы правительству РФ для прогнозирования и оценки работы, а также россиянам для понимания, в какую сторону движется страна, поддерживает точку зрения профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Важно, чтобы цифры были корректными и своевременными, и отвечали оценке работы правительства РФ в стратегически важных направлениях. В условиях внешних ограничений приобрели важность, например, показатели импортозамещения, введенные в 2014 году. А желание отследить эффективность реализации указов президента по повышению зарплат, привело к появлению показателей, по которым Росстат до сих пор оценивает динамику зарплат по категориям работников», — уточнил профессор.