00:26 29 апреля 2017 0

Ранее СКР признал деятельность структуры Ходорковского нежелательной на территории России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Телеканал РЕН-ТВ выпустил документальный фильм «Либералам — черным налом», в котором журналисты раскрыли схемы финансирования российского оппозиционного движения западными фондами при участии лидера «Открытой России» Михаила Ходорковского.

В ходе расследования журналисты РЕН-ТВ выяснили, что «Открытая Россия» занимается поиском кандидатов для участия в муниципальных выборах. При этом требования к партийным выдвиженцам довольно скромные — приличный внешний вид и грамотная речь.

В фильме демонстрируется фрагмент видеозаписи, на которой экс-участница Национал-Демократической партии Наталья Касимова, занимающаяся «вербовкой» будущих муниципалов для «Открытой России» сообщает собеседнику, что кандидатам будут платить от 300 до 400 тысяч рублей, уточняя, что партии требуется порядка 300 кандидатов.

РЕН-ТВ предполагает, что средства, необходимые для финансирования «Открытой России», поступают из Института современной России — организации Ходорковского, расположенной в Вашингтоне, которая через офшорные схемы подпитывается госдепартаментом США и различными западными фондами. Помимо этого удалось выяснить, что в число спонсоров «Открытой России» входит Натаниэль Ротшильд — представитель легендарной династии банкиров. Предполагается, что он мог выступить спонсором закрытого семинара партии, который проходил в Таллине. В числе предполагаемых источников финансирования упоминается и «Национальный демократический институт по международным вопросам», деятельность которого в России была признана нежелательной.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной «Открытую Россию» из-за работы по дискредитации результатов проходящих в России выборов, напоминает «Национальная служба новостей».

29 апреля «Открытая Россия» планирует провести в 30 регионах РФ акцию «Надоел», посвященную президентским выборам-2018.