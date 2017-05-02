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02 мая 2017
12:22  02 мая 2017 0

Филипп Киркоров потратил на свой юбилей 40 млн рублей. Подарки из Кремля вывозили грузовиками. ФОТО, ВИДЕО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филипп Киркоров с размахом отметил юбилейФото: wikipedia.org

Король российской эстрады Филипп Киркоров пышно отпраздновал свое 50-летие в Кремлевском дворце. На его дне рождении присутствовали не менее тысячи гостей — весь цвет и свет российской культуры и шоу-бизнеса. По слухам, на организацию и проведение юбилея артист выложил не менее 40 млн рублей.

По данным издания «Дни.ру», только на пригласительные было потрачено около 5 млн рублей. Приглашение было оформлено в виде открытки со встроенным внутрь видеоэкраном, на котором автоматически начинало воспроизводиться записанное приветствие от Филиппа. Одна такая открытка стоит 5 тысяч рублей. На угощения гостей ушло еще около десяти миллионов рублей. Украсил торжество огромный вращающийся 400-килограммовый торт в виде короны с бриллиантами из карамели и буквой «Я» в центре.

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Киркоров не стал составлять для гостей список подарков, уточнив лишь, что ему не нужно дарить одежду и обувь, так как он и так «живет в гардеробе». «Я совместил место проведения концерта с местом проведения банкета, и пронести подарки — картины да сервизы — сложно. Может быть, кто-то подарит машину, а может, самолет. Ма-а-а-ленький самолетик — это моя мечта!» — признался Киркоров.

Сын Киркорова Мартин и дочь Алла-Виктория нарисовали портреты папы и прочитали трогательное стихотворение.

Лучшим подарком для Филиппа Киркорова стало поздравление бывшей жены — Аллы Пугачевой. Он расцеловал Примадонну и встал перед ней на колени.

Как отмечает издание, подарков было столько, что из Кремля пакеты и букеты вывозили на грузовых машинах.

Нина Калинина
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