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03 мая 2017
02 мая 2017
00:28  03 мая 2017 0

Голую грудь жены принца Уильяма оценили в полтора миллиона евро

Королевский двор Великобритании осудил публикацию частных фотографий герцогиниФото: РИА Новости/ Владимир Песня

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, герцог и герцогиня Кембриджские, требуют полтора миллиона евро с глянцевого журнала Closer, который опубликовал пикантные фотографии королевской четы на отдыхе.

История длится уже пять лет. Французские папарацци подкараулили Уильяма и Кейт на отдыхе у бассейна. Миддлтон загорала топлесс, и снимки ее роскошной груди украсили обложку журнала. Всего же было сделано около двухсот фотографий, и на некоторых из них потенциальная королева Великобритании предстает и вовсе без белья, сообщают «Дни.ру».

Королевский двор Великобритании осудил публикацию частных фотографий герцогини, заявив, что члены королевской семьи «имеют право на приватность». Иски были поданы сразу к нескольким сотрудникам Closer: редактору журнала во Франции Лоранс Пио, исполнительному директору Эрнесто Маури и фотографам Кириллу Моро и Доминику Жаковидесу. Их обвиняют во вторжении в личную жизнь.

Несмотря на запрет суда, скандальные фотографии растиражировали и другие издания: итальянский журнал Chi, ирландская газета Daily Star, газета La Provence и глянцевые журналы Швеции и Дании. Сотрудников, ответственных за распространение снимков, также ждет суд.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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