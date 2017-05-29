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29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
01:10  29 мая 2017 0

«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получила картина «Квадрат» Эстлунда

Ранее 43-летний шведский режиссер уже выигрывал главный приз Берлинского кинофестиваля и гран-при кинофестиваля в ТампереФото: philonfilm.net

Международное жюри Каннского кинофестиваля во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром отдало главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — картине шведского режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат». Решение было оглашено на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей.

Гран-при фестиваля получил французский режиссер Рубен Кампийо за картину «120 ударов в минуту» — фильм о борьбе сексуальных меньшинств с ВИЧ. Лучшим режиссером стала София Коппола за фильм «Роковое искушение». Лучшими сценаристами были названы грек Йоргос Лантимос («Убийство Священного оленя») и шотландка Линн Рэмси («Ты никогда здесь не был»), пишет «Коммерсант».

Хоакин Феникс за роль детектива в фильме «Ты никогда здесь не был» был отмечен как лучший актер. Лучшей актрисой стала Диана Крюгер, сыгравшая в фильме Фатиха Акина «На пределе» женщину, потерявшую родственников. Особой премии по случаю 70-летия фестиваля была удостоена американская актриса Николь Кидман.

Как сообщалось ранее, российский режиссер Андрей Звягинцев за семейную драму «Нелюбовь» был удостоен приза жюри.

Евгений Александров
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