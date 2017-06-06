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06 июня 2017
05 июня 2017
07:19  06 июня 2017 0

Wikileaks опубликовал скандальное письмо Хиллари Клинтон. Власти США знали о поддержке террористов Катаром

Клипарт, клинтон хиллари
WikiLeaks раскрыл новый скандальный факт о Хиллари КлинтонФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон знала, что Катар и Саудовская Аравия помогает террористам в Сирии и Ираке. Проект WikiLeaks опубликовал в подтверждение электронную переписку Клинтон.

В письме Джону Подесте, возглавлявшему предвыборный штаб Клинтон, в августе 2014 года, Хиллари пишет о борьбе с Исламским государством (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) В переписке говорится, что для борьбы с боевиками можно привлечь курдских бойцов и «Сирийскую свободную армию», передает «Ридус».

«Нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе», — говорится в письме Клинтон.

В понедельник, 5 июня о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Мальдивы, Ливия, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Маврикий и Йемен, напоминает «Национальная служба новостей». Катар обвинили в поддержке террористических организаций и вмешательстве в политику других стран.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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