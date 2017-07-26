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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
11:08  26 июля 2017 0

Авиакомпания США объяснила, почему прогнала россиянина с рейса

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Россиянин опоздал на самолет, но прорвался на посадкуФото: Анна Майорова © URA.RU

Американский авиаперевозчик Delta Air Lines опроверг сообщения россиянина Андрея Еремина о том, что его высадили из самолета «за оккупацию Крыма». В компании заявили, что россиянин нарушил правила безопасности, сообщает «телеканал 360».

Как пояснили представители Delta Air Lines, гражданина России сняли с внутреннего рейса Сиэтл — Атланта из-за того, что он опоздал в аэропорт и прорвался через закрытую дверь при выходе на посадку. Как уточняет сайт «Дни.ру», тем самым Еремин вызвал срабатывание сигнализации. Также издание пишет о том, что после допроса правоохранительными органами ему перенесли бронирование на более поздний рейс.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что, по версии россиянина, его высадили из-за нежелания американца лететь одним бортом вместе с «оккупантом Крыма». Информацию об этом разместило на своей странице в «Фейсбуке» посольство России в США. Подписчики активно обсуждают инцидент в соцсети: «Друзья, авиалинии здесь отстой», «Будем снимать с рейса америкосов за оккупацию Аляски?», «Позор Дельте!», «Ну чо врать-то? Спорим, что был бухой, орал и матюкался? 1000500. Нашёл, кому лохматить бабушку», — пишут граждане обеих стран.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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