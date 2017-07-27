Федеральная антимонопольная служба подозревает «Яндекс» в нарушении законодательства из-за слогана «Поиск № 1 в России».
Нескромный слоган компании появился на главной странице поисковика 26 июня, пишет «Федеральное агентство новостей». Антимонопольная служба рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия в отношении поисковика. «Закон запрещает недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения организации или ее товара с конкурентом или его товаром», — приводит RNS данные ФАС.
В рекламе, по данным организации, нельзя использовать слова «первый», «лучший», «номер один», «только», «единственный», «самый» и других слов, создающих впечатление о превосходстве фирмы или товара, без объективных параметров сравнения.