В России избавляются от «Техносилы»

Известный торговый бренд «Техносила» ликвидируют 1 августа. Ретейл принадлежит промышленно-финансовой группе «Сафмар», также владеющей магазинами «М.Видео» и «Эльдорадо».
В настоящее время идут сокращения сотрудников компании, часть из которых переходит на работу в другие торговые точки «Сафмара», пишет «Коммерсант». Также все пользователи, зашедшие на сайт бренда «Техносила», теперь будут переадресованы на портал «Эльдорадо».
Отметим, торговая марка «Техносила» зарегистрирована 20 лет назад. В магазинах сети продавали электронику и бытовую технику, передает издание «Утро.ру».