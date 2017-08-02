В поселке Старая Вичуга Ивановской области произошел уникальный случай: четырехлетний мальчик выжил после удара молнии. Ребенок отделался лишь легким ожогом на спине, сообщает городской портал IvDay.ru.
Инцидент произошел 23 июля, когда 54-летний мужчина с малолетним внуком пошел на речку стирать ковер. Неожиданно небо затянуло тучами и началась гроза. Дед и внук поспешили домой, но в тот момент, когда они забрасывали ковер на забор, в них ударила молния.
Обоих госпитализировали в местную больницу. Затем мальчика, чудом выжившего после встречи со стихией, перевели в областную клиническую больницу в Иваново. Заместитель главврача по хирургии в областной больнице Евгений Игнатьев шокирован состоянием ребенка. «Это уникальный случай — ребенок выжил после удара молнией! У мальчика не оказалось тяжелых повреждений. Только небольшой ожог на спине. Некоторое время мы за ним наблюдали. Все в порядке, никаких отклонений нет», — заявил доктор.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, как в американском штате Юта собака помогла спасти двух девочек, в которых ударила молния.