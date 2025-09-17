Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» по конфликту с Россией

Зеленский: для продолжения противостояния Киеву понадобится 120 млрд долларов
Зеленский заявил, что для продолжения конфликта ему нужно 120 млрд долларов
Зеленский заявил, что для продолжения конфликта ему нужно 120 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для продолжения противостояния в 2026 году Киеву потребуется найти 120 миллиардов долларов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой в Киеве.

» План «А» для нас — это завершить войну, план «Б» — найти 120 млрд долларов», — приводит слова президента ТАСС. Зеленский отметил, что украинский бюджет составляет 60 млрд. долларов, а 60 нужно еще найти на следующий год.

Ранее в июне 2025 года украинские власти уже обращались к западным странам с просьбой о финансовой поддержке, запрашивая не менее 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий и содержания армии. Это вызвало критику в ряде европейских стран, в частности во Франции, где политические лидеры выступили против дальнейшей материальной помощи Киеву на фоне внутренних экономических трудностей.

