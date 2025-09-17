Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» по конфликту с Россией

Для продолжения противостояния в 2026 году Киеву потребуется найти 120 миллиардов долларов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой в Киеве.
» План «А» для нас — это завершить войну, план «Б» — найти 120 млрд долларов», — приводит слова президента ТАСС. Зеленский отметил, что украинский бюджет составляет 60 млрд. долларов, а 60 нужно еще найти на следующий год.
Ранее в июне 2025 года украинские власти уже обращались к западным странам с просьбой о финансовой поддержке, запрашивая не менее 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий и содержания армии. Это вызвало критику в ряде европейских стран, в частности во Франции, где политические лидеры выступили против дальнейшей материальной помощи Киеву на фоне внутренних экономических трудностей.
