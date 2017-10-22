Врачи будут осматривать россиян два раза в год

С 1 января 2018 года в России меняются правила диспансеризации населения. Так, некоторые возрастные группы будут обследоваться врачами два раза в год. В настоящее время взрослые граждане проходят медосмотр раз в три года, дети — ежегодно, сообщает агентство Nation News.
Об изменениях в правилах диспансеризации рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Также планируется изменить порядок прохождения медосмотра детьми. Медосмотры отменят в детских образовательных учреждениях, необязательными станут исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких, передает РИА «Новости».
Сейчас пройти бесплатный медосмотр можно на всю группу неинфекционных заболеваний и факторы риска, отмечает RT.