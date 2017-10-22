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22 октября 2017
21 октября 2017
07:29  22 октября 2017 0

Врачи будут осматривать россиян два раза в год

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, медицина
В России меняются правила диспансеризацииФото: depositphotos.com © URA.RU

С 1 января 2018 года в России меняются правила диспансеризации населения. Так, некоторые возрастные группы будут обследоваться врачами два раза в год. В настоящее время взрослые граждане проходят медосмотр раз в три года, дети — ежегодно, сообщает агентство Nation News.

Об изменениях в правилах диспансеризации рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Также планируется изменить порядок прохождения медосмотра детьми. Медосмотры отменят в детских образовательных учреждениях, необязательными станут исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких, передает РИА «Новости».

Сейчас пройти бесплатный медосмотр можно на всю группу неинфекционных заболеваний и факторы риска, отмечает RT.

Наталья Володина
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