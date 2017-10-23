Обвиняемого в убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова приговорили к ограничению свободы.
Дмитровский суд Подмосковья приговорил убийцу Павла Усанова к ограничению свободы сроком на один год и девять месяцев. Как сообщает Nation News, обвиняемым оказался 39-летний житель Солнечногорского района Максим Добрый.
Ограничение свободы — вид уголовного наказания, не связанный с отбыванием срока в тюрьме. Об этом пишет информационный телеканал RT на своем сайте.
Напоминаем, что бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов подрался с неизвестным в городе Дмитрове. В результате многочисленных ушибов и перелома основания черепа музыкант скончался в больнице, не приходя в сознание, напоминает «Национальная служба новостей».