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23 октября 2017
17:01  23 октября 2017 0

Убийца бас-гитариста «Любэ» избежал тюрьмы

Его приговорили к ограничению свободы сроком на год и девять месяцевФото: facebook.com

Обвиняемого в убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова приговорили к ограничению свободы.

Дмитровский суд Подмосковья приговорил убийцу Павла Усанова к ограничению свободы сроком на один год и девять месяцев. Как сообщает Nation News, обвиняемым оказался 39-летний житель Солнечногорского района Максим Добрый.

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, не связанный с отбыванием срока в тюрьме. Об этом пишет информационный телеканал RT на своем сайте.

Напоминаем, что бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов подрался с неизвестным в городе Дмитрове. В результате многочисленных ушибов и перелома основания черепа музыкант скончался в больнице, не приходя в сознание, напоминает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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