01:36 27 октября 2017 0

В Совете Федерации считают, что социальная сеть нарушает свободу распространения информации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский сенатор Константин Косачев планирует удалить свой аккаунт в Twitter в знак солидарности с телеканалом RT и агентством Sputnik, страницы которых ранее попали под санкции американской социальной сети.

«Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался на независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она очевидно зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik. Мне с сегодняшнего дня Twitter не интересен», — отметил сенатор в беседе с RT.

Косачев считает, что действия руководства Twitter являются прямым посягательством на свободу распространения информации и играют на руку политическим силами внутри США, развернувшим кампанию против Дональда Трампа из-за его связей с Кремлем.

Отметим, что Косачев оказался не единственным российским политиком, объявившим бойкот социальной сети. Коллегу поддержал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В отличие от Косачева, он не стал удалять свой аккаунт в Twitter, но временно отказался от его использования.



Ранее Twitter запретил телеканалу RT и агентству Sputnik размещать рекламу в своих аккаунтах. Причиной санкций стало «вмешательство» указанных СМИ в ход президентских выборов в США. В МИД РФ пообещали применить ответные меры на решение социальной сети.